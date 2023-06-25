حضري فطيرة الزيتون الأخضر بخطوات بسيطة

تعتبر فطيرة الزيتون الأخضر، من أشهي وصفات المخبوزات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها دافئة مع فنجان من الشاي بالأعشاب.

فطيرة الزيتون الأخضر

مقادير فطيرة الزيتون الأخضر

- للوجه :

صفار البيض : 1 حبة

الماء : ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

السمسم : نصف كوب

- دقيق : 4 اكواب

- حليب : كوب (دافئ)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الزبدة : ربع كوب

- زيتون أخضر : كوب (مفروم)

- نعناع يابس : 2 ملعقة كبيرة

- خميرة : ملعقة كبيرة ونصف

- سكر : ملعقة كبيرة

- بياض البيض : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

فطيرة الزيتون الأخضر

طريقة التحضير

لتحضير خليط البيض للوجه: اخلطي الصفار والزيت والماء جيداً في وعاء، ثم اتركيهم جانباً.

لتحضير العجين: ضعي الخميرة والسكر وربع كمية الحليب الدافئ في وعاء واتركيهم في مكان دافئ لمدة 10-15 دقيقة.

ضعي الدقيق، والملح، وبياض البيضة، والزيت في وعاء كبير، ثم أضيفي مزيج الخميرة واعجني المكونات جيداً.

أضيفي الحليب تدريجياً واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة، ثم غطيها واتركيها حتى تتخمر في مكان دافئ لحوالي 50 دقيقة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي الزيتون الأخضر مع النعناع في وعاء صغير.

قسمي العجين إلى 15 كرة متساوية الحجم، ثم افردي كل كرة على سطح العمل وادهنيها بالزبدة، ثم ضعي كمية من خليط الزيتون بداخلها وافرديه، ولفيها على شكل رول، وابرميها حول نفسها واجعلي الرول على شكل عقدة، ثم خذي طرف العقدة الأعلى واجعليها بالأسفل وطرف العقدة الذي بالأسفل للأعلى.

وزعي الفطائر في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة وغطيها واتركيها حتى ترتاح لحوالي 20-30 دقيقة.

ادهني الوجه بخليط البيض وانثري السمسم فوقها.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20-25 دقيقة حتى تنضج فطائر الزيتون الأخضر وقدميها ساخنة.