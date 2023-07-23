الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا ترسل فريق انتشار سريع لليونان في ظل انتشار حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

قال السفير البريطاني لدى اليونان، ماثيو لودج، إن وزارة الخارجية البريطانية قد أرسلت ما وصفه بـ"فريق انتشار سريع" بغرض مساعدة السياح البريطانيين في جزيرة رودس اليونانية التي تشهد حريق غابات هائل أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص.

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وأضاف لودج - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأحد أن السفارة البريطانية في العاصمة أثينا تعمل مع السلطات اليونانية وشركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية لدعم الرعايا البريطانيين.

وكانت خدمة الإطفاء اليونانية قد وصفت الحرائق بأنها الأصعب على الإطلاق في البلاد، وحذرت من تفاقم الوضع بسبب الرياح القوية، كما أن البلاد تواجه مزيدا من موجات الحر الشديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

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