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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تكريم ابو الليف بمهرجان هرم الابداع الدولى

أبو الليف
أبو الليف

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الابداع عن تكريم المطرب نادر ابو الليف ضمن أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، أغسطس المقبل. 

 

قال مؤسس مهرجان هرم الإبداع الدولى انه مهرجان ابداعى ثقافي فني  ورسالة منا برعاية الإبداع و المبدعين في كافة المجالات الفنيه ، و الابتكارية على مستوى الوطن العربي ،وأن الدروة الثامنه من المهرجان تكرم نجوم الفن والغناء، والاعلام ، والرياضة على مستوى الوطن العربي فى حفل أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي .

 

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و بما أن مصر هي المركز النابض بالحياة في صناعة الأفلام و الدراما في العالم العربي فتاريخ مصر حافل في الأعمال السينمائية و الدراميه كما تعتبر مصر مركز هذه القوة الناعمة في العالم العربي .

 

وأضاف م. احمد يسرى بإن المهرجان يسلط الضوء على حياة الفنانين القدماء الذين اسعدوا الملايين من الشعوب وذلك من خلال تكريم أسماء الأحياء منهم وأسماء الذين رحلوا عن عالمنا.

 

كما أنه في إطار تشجيع رواد الأعمال ، وعرض تجارب الشباب الرياديه في الاستثمار الداخلي في مصر ، فإن هذا المحفل الدولي الكبير يشهد تقديم نماذج مصرية مشرفة ” من شباب ورواد الأعمال المصريين والعرب ” أمام الوفود الدولية المشاركة بالحفل، وتكريمهم كأهم النماذج الريادية المصرية، وأيضا تكريم سفراء التعليم المصري علي المجهود الكبير في مجال التعليم.

 

وأكد م. أحمد يسرى ان المهرجان سيقام علي ارض مصر الحبيبة علي النيل رؤية أجمل المناظر علي كورنيش النيل شهر أغسطس، حفل تكريم افضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربى تحت رعاية  مهرجان هرم الإبداع الدولى ”.

 

ويشار إلى أن رئيس المهرجان أحمد يسري ، والداعم بقوة للشباب سمو السيخ خالد المأربي رئيس شرفي المهرجان.

 

الجدير بالذكر أن مهرجان هرم الإبداع الدولي يقام كل عام في القاهرة وبحضور كبار الشخصيات على مستوي الوطن العربي ، حيث يتم تكريم أفضل مائة شخصية مؤثرة في الوطن العربي سنوياً ... كما أن المهرجان يسلط الضوء على حياة الفنانين القدماء الذين أسعدوا الملايين من الشعوب ، وذلك من خلال تكريم أسماء الأحياء منهم وأسماء الذين رحلوا عن عالمنا ، وبما أن مصر هي المركز النابض بالحياة في صناعة الأفلام والدراما في العالم العربي ، فتاريخ مصر حافل في الأعمال السينمائية والدرامية ، كما تعتبر مصر مركز هذه القوة الناعمة في العالم العربي .

 

كما أنه في إطار تشجيع رواد الأعمال ، وعرض تجارب الشباب الريادية في الإستثمار الداخلي في مصر ، فإن هذا المحفل الدولي الكبير يشهد تقديم نماذج مصرية مشرفة من شباب ورواد الأعمال المصريين والعرب أمام الوفود الدولية المشاركة بالحفل ، وتكريمهم كأهم النماذج الريادية المصري.

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