علا رامي تكشف تفاصيل انفصالها عن نادر ابو الليف لأول مرة

كشفت الفنانة علا رامي، عن تفاصيل طلاقها من الفنان نادر أبو الليف، لاول مرة، وسبب انفصالها عنه بعد قصة حبهما الشهيرة، قائلة: انفصلت عنه بسبب الجمهور، الناس فرقت بينا، رغم ان كل واحد فينا له جمهوره لكن رفضوا رؤيتنا معا، شافوا اننا لا نشبه بعض.. السوشيال ميديا لم تتحكم في قرار انفصالنا، لكننا انفصلنا بسبب تراكمات ومشاكل كثيرة، واخترنا الانفصال في الاخر.

واضافت الفنانة علا رامي، إلى الآن نتحدث معا ونسال على بعض ولما تزوج باركت له ولما انجب اطفاله باركت له ، ربنا يوفقه في حياته.

انفصال علا رامي

وقالت إن العلاقة بينها وبين أبو الليف انتهت وهما الآن أصدقاء فقط: بدي فرصة واثنين وثلاثة وعشرة.. لغاية ما خلاص وبقلب الترابية وبكون استنفذت كل وسائل الصلح، وكان ظاهر قدام الناس أني بغير عليه، ولكن الحقيقه مكنتش كده، هو كان لسه صاعد وعنده حفلات، وفي الاخر ربنا يوفقه.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج قعدة ستات، المذاع على شاشة القاهرة اليوم .