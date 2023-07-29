طبيبة أمراض نساء تفجر أسبابًا جديدة للعقم عند السيدات

كشفت طبيبة أمراض نساء عن أن أسباب العقم ليست مرتبطة دائمًا بأمراض الأجهزة التناسلية، مشيرة إلى أنه يجب استشارة الطبيب إذا كانت المرأة دون سن 35 وتمارس حياة جنسية منتظمة ولكنها لا تحمل خلال عام.

أسباب العقم عند النساء

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا"، صرحت الطبيبة بأنه يجب على النساء اللواتي عمرهن فوق سن 35 ويمارسن حياة جنسية منتظمة زيارة الطبيب إذا لم يحدث الحمل بعد ستة شهور من النشاط الجنسي المنتظم، لأن هذه علامة قد تدل على وجود العقم.

أسباب العقم عند النساء

وأضافت طبيبة أمراض النساء أن أسباب العقم بالإضافة إلى أمراض الجهاز التناسلي قد تكون أمراض الغدة الدرقية، الغدة النخامية، الغدة الكظرية والبنكرياس، لذلك لتشخيص السبب يجب استبعاد جميع هذه الأمراض.

وأردفت الطبيبة: "يجب إجراء مسح للجهاز التناسلي للمرأة، والتأكد من عدم وجود التهابات وأمراض في الرحم (وجود زوائد لحمية في بطانة الرحم وقناة عنق الرحم)، أو الحاجز الرحمي أو غيرها من الحالات الشاذة في نمو الأعضاء التناسلية".

ولتحديد سبب العقم يجب أن تخضع المرأة لفحص شامل بما فيها اختبارات الدم للخلفية الهرمونية والموجات فوق الصوتية للجهاز التناسلي، ويجب أن نتذكر أن الحمل يحصل بمشاركة كلا الزوجين.

وبحسب الطبيبة، لذا يجب أن تراجع المرأة أخصائي الأمراض النسائية والرجل أخصائي أمراض الجهاز البولي وأمراض الذكورة، بهذه الطريقة فقط يتم تحديد السبب ووصف العلاج اللازم.