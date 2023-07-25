50 % من حالات العقم عالميًا بسبب الرجال| شاهد

لسنوات عديدة كان الناس يلقون باللوم على النساء في عدم الإنجاب، خاصة في البلدان الأفريقية، لكن تُشير الأرقام والتقارير الطبية إلى أن العقم عند الذكور يُساهم بنحو 50% من أجمالي الحالات.

أرقام عن حالات العقم عالميًا

وبحسب منظمة الصحة العالمية ، يُعاني نحو 7% من الرجال "العقم" ، لكن اقل من نصف الذين تم استطلاع رايهم في دراسة حديثة ، مهتمون بالقضايا التي يمكن ان تؤثر على الخصوبة.

وتُشير الدراسة إلى أن ما يقرب من خُمس الرجال يعتقدون أن النساء ، هن الأكثر عرضة لمشاكل الخصوبة ، كما قال غالبية المستطلعين الذكور، ونسبة نحو 56% إنهم غير قلقين على الإطلاق بشأن خصوبتهم.

في المقابل قال 40% من النساء أنهن قلقات على خصوبتهن ، فيما قال ما يقرب من ثُلث النساء اللتي شملهن الاستطلاع، وهن 32% إنهن من المرجع أن يلجأن إلى عيادات الخصوبة في خطوة أولى إذا كن قلقات ، بالمقارنة قال أقل من خُمس الرجال 19% إنهم سيزرون عيادات الخصوبة.

أطعمة ضارة تؤثر على خصوبة الرجال وتمنعهم من الإنجاب

حذر الأطباء من تأثير النظام الغذائي على هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وهو هرمون الذكورة الأساسي الذي يلعب دورًا حاسمًا في تطوير الأعضاء التناسلية الذكرية والخصائص الجنسية الثانوية وتنظيم الدافع الجنسي، بالإضافة إلى دوره في الحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

دور النظام الغذائي في إنتاج الهرمونات والخصوبة

ووفقًا لما ذكره موقع "OnlyMyHealth" الطبي، يؤثر النظام الغذائي على إنتاج الهرمونات وإفرازها بعدة طرق، ليس فقط تكوين النظام الغذائي، ولكن أيضًا قوامه وكميته ومدته يؤثر على الصحة الإنجابية، لذا هناك العديد من الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على مستويات صحية.

دور النظام الغذائي في إنتاج الهرمونات والخصوبة

ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون غير المشبعة والحبوب الكاملة والخضروات والأسماك بتحسين الخصوبة لدى كل من النساء والرجال، حيث أثبتت دراسة آسيوية حديثة أن تناول الأحماض الدهنية غير المشبعة كان مرتبطًا بانخفاض التستوستيرون الكلي وحساب تركيزات التستوستيرون الحرة.

وهناك أدلة غير متسقة على دور منتجات الألبان والكحول والكافيين في التكاثر، ومع ذلك، في دراسة علمية أخرى، ارتبطت منتجات الألبان كاملة الدسم بانخفاض خطر الإصابة بالعقم، بينما ارتبطت منتجات الألبان قليلة الدسم بمخاطر أعلى.

بالإضافة إلى ذلك ، أكد الأطباء إن السمنة في حد ذاتها عامل خطر للعقم لدى كل من النساء والرجال ، في حين أن النساء اللائي يعانين من نقص الوزن معرضات أيضًا لخطر الإصابة بضعف الخصوبة.

وبشكل روتيني، نوصي بـ 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا للنساء اللائي يحاولن الحمل لمنع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال، نوصي أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية (زيت السمك) ومكملات فيتامين د لحمل صحي.

أطعمة تشكل خطورة على هرمون التستوستيرون لدى الرجال

هناك علاقة ثنائية الاتجاه بين التمثيل الغذائي للطعام ومستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال،

1- الاستهلاك العالي للنظام الغذائي على النمط الغربي والذي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات المكررة الموجودة في الخبز الأبيض والحلويات والمعجنات والمشروبات الغازية المحلاة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية والغنية بالدهون غير الصحية والاستهلاك العالي لمنتجات الألبان وتناول الطعام بالخارج.

2- قلة تناول الأطعمة المصنوعة منزليًا والمكرونة والخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن تؤدي جميعها إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

دور النظام الغذائي في إنتاج الهرمونات والخصوبة

3- اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات الخالية من الدهون (دواجن منزوعة الجلد والمأكولات البحرية) والبيض والفواكه والخضروات الملونة (التوت والخضروات الورقية والجزر والبروكلي) والبقوليات (الفاصوليا والعدس والحمص) والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة (الشوفان والأرز البني وحبوب القمح الكاملة والخبز).

عوامل أخرى تؤثر على مستويات هرمون التستوستيرون

1- الظروف الصحية مثل مرض السكري وأمراض الكلى

2- إصابة أو عدوى في الخصيتين

3- فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

4- إدمان الكحول

5- الأدوية مثل المسكنات والمنشطات

6- العُمر

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو..