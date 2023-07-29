جرائم هزّت عرش الإنسانية.. قتلة وضحايا بين أفراد الأسرة الواحدة

الجرائم الأسرية

"على الدنيا السلام" مقولة نرددها كثيرًا هذه الأيام بعدما انتشرت جرائم القتل الأسرية كالنارفى الهشيم، قتل أباء وأمهات لأبنائهم وأزواج لزوجاتهم، وأمهات لأطفالهم فلا يكاد يمر يومًا حتى يتنامى إلى مسامعنا جرائم تقشعر لها الأبدان، جرائم هزت عرش الإنسانية، أختلفت الأسباب والدوافع، ولكن النهاية واحدة القتل بين أفراد الأسرة الواحده فى أبشع صوره، فالخلافات التى تصل إلى حد القتل ليست وليدة الحظة، أنما هى نتاج انهيارالقيم والأخلاق والوازع الديني والتربية لدى الكثير.

خلال السطور التالية نرصد تفاصيل بعض الجرائم الأسرية

حاول قتل طليقته أمام أطفاله بزفتى

فى محافظة الغربية تعدى شخص على طليقته بسلاح أبيض كان بحوزته بعد مشادة كلامية بينهما بنادى زفتى الرياضى، قام على اثرها بطعنها عدة طعنات وتم نقلها للمستشفى كما حاول التعدى على طفليه وتصدى له أمن النادى، وتم القبض عليه ونقل المصابة للمستشفى لتلقى العلاج.

قتل زوجته بشومة القليوبية

فى مدينة الخانكة بالقليوبية أنهى زوج حياة زوجته بسبب خلافات بينهما، وفشلت محاولات الأهل للصلح بينهما، فقررت طلب الطلاق للخلاص منه بعد زواج دام طيلة 8 سنوات، ولديهما 5 أطفال أكبرهم 6 سنوات وأصغرهم رضيع عمره 6 أشهر، جن جنونه بعد طلبها الطلاق وأستسلم لشيطانه الذى وسوس له بإنهاء حياتها، فنهال عليها بالضرب بشومة خشبية حتى هشم رأسها وأسقطها قتيلة وسط بركة من الدماء.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقيوبية، بلاغًا بالعثور على جثه سيدة بشقتها، وتبين من التحريات أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وانه استخدم شومه، والقى القبض عليه واعترف بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على الذمة التحقيقات.

علبة سجائر.. السر وراء قتل زوجة فى الدقهلية

تلقت الأجهزة بالدقهلية، بلاغًا بالعثورعلى جثة زوجة مذبحوحة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات لرفضها اعطاؤه ثمن شراء علبة سجائر.

بالنتقال والفحص تبين مقتل"فاطمة" 20 عامًا إثر طعنات غائرة فى البطن والرقبة، وان وراء الجريمة زوجها"محمد" 29 عامًا،نتيجة خلاف لرفضها إعطاؤه ثمن علبة سجائر، فتهدى عليها بسكين أسقطها قتيلة.

تم ضبطه وتولت النيابة العامة التحقيق.

بحجه تأديبه.. أب يقتل نجله ويحرق جثته فى قليوب

وفى قليوب أنهى أب حياة نجله صاحب 12 عامًا بحجه تأديبه بعد مشاجرة مع شقيقته، تعدى عليه بالضرب وتركة غارقًا فى دمائه لمدة 5 أيام، ثم قام بتقطعيه ووضعه فى شيكاره محاولا إحراق جثته بجوار الدائرى، والقت قوات الأمن القبض عليه واعترف بجريمته.

سبعيني يقتل أبنة برصاصة فى الأقصر

بسبب خلافات عائلية، انهى سبعيني حياة نجله صاحب 30 عامًا، برصاصة فى صدره أخترقت القصبة الهوائية، وتم القبض عليه واعترف بجريمته.

أم تنهى حياة صغارها الثلاثة خشية كسب والدهم قضية الحضانه

فى سوهاج، قتلت أم أطفالها الثلاثة ولداً وبنتين بحبوب حفظ الغلال السامة بسبب خلافات بينها ووالدهم، على حضانة الأطفال وحاولت إخفاء الجريمة.

وبالتحقيق معها أضافت أنها قامت بخلعه لأنه دائم افتعال الخلافات بينهما على حضانة الأطفال وخوفها من أخذ الأطفال من حضانتها، فقررت التخلص من الأطفال. قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دست الترامادول فى الفاكهه لطفليها

وفى حلوان أنهت أم حياة طفليها، بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها، حيث اصطحبتهما إلى منزل والدها وبعد عدة أيام، قررت التخلص منهم انتقامًا من زوجها، ووضعت لهم مخدر الترامادول فى الخوخ والعنب.

قتلت طفلها وقطّعت جثمانه للإنتقام من زوجها

شهدت الشرقية منذ عدة أشهر واقعة بشعة انفطر لها القلب أنهت أم حياة طفلها وقطّعت جثمانه بسبب خلافات مع زوجها، لرفضه الانتقال للعيش معها بمنزل والدها الذى حصلت عليه فى الميراث، فرفعت قضية خلع وقتلت الطفل لتحرق قلب والده عليه بعدما منعته من رؤيته.