تحول الشعاب المرجانية الملونة إلى الأبيض| شاهد

مشاهد صادمة للشعاب المرجانية في مياه فلوريدا الأمريكية، تحولت للون الأبيض، بعد أن كانت تنبض بالألوان، وقال علماء، إن التغير المناخي، هو السبب في انسحاب اللون منها.

ويتسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة داخل المياه بتفكك الطالحب عن الشعاب المرجانية، والتي تعطي الألوان المتنوعة لها من ضمنها البني والأخضر والأحمر والبنفسج.

الشعاب المرجانية الملونة:

وقال أليكس نيوفيلد، مسؤول في مؤسسة استعادة المرجان: “رأينا في جنوب فلوريدا خلال الأسبوعين الماضيين، موجة حر شديدة، تسببت بدرجات حرارة مرتفعة في المحيط، ما يؤكد أن الشعاب المرجانية تحت ضغط كبير، وقد بدأت تتحول للأبيض، وفي بعض الأماكن تموت بشكل جماعي”.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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