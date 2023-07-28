بعد 48 ساعة من غرقهما.. انتشال جثماني شابين من مياه النيل بالعياط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثماني شابين غرقا في مياه النيل بقرية الرقة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

بلاغ بالواقعة

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شابين بمياه النيل بقرية الرقة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع برجال الإنقاذ النهري، وبعد محاولات بحث استمرت لمدة يومان، تمكنت الضفادع البشرية من انتشال الجثتين وجري نقلهما إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.