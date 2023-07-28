انتشال جثمان شخص غرقاً إثر استحمامة بترعة كفر سرنجا

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان شخص غرق في أثناء استحمامه في مياة ترعة كفر سرنجا التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بغرق شخص في مياه ترعة كفر سرنجا التابعة لدائرة المركز.

وابلغت قوات الإنقاذ النهري والتي انتقلت لمكان البلاغ محل الواقعة رفقة قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارة الإسعاف، وتم انتشال جثمان الغريق، وتبين أنه لشخص يدعي عبدالله رجب إبراهيم، 15 عامًا، مقيم قرية كفر سرنجا مركز ميت غمر.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

بينما لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، خلال هجوم مجهولين على قاعة احتفالات بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بقيام ملثمين بمهاجمة قاعة أفراح بقرية بشالوش، ووجود متوفى ومصاب.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شخص يدعى أحمد جاب الله، 45عاما، بطلقة نارية بالرأس، وإصابة ناصر عبدالمحسن، 58 عاما، بطلق نارى في الفخذ، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم.

وتحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف قوات الأمن في مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر، من جهودها لتحديد هوية المتهمين، والوقوف علي ملابسات الواقعة.