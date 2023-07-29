شاهد.. أهداف مباراة فرنسا والبرازيل بعد تفوق كتيبة رينارد بمونديال السيدات

خطف منتخب فرنسا لكرة القدم للسيدات فوزًا صعبًا من نظيره منتخب البرازيل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للسيدات.

وأفتتحت سيدات منتخب فرنسا التسجيل في الدقيقة 17 من عمر المباراة عن طريق اللاعبة يوجيني لو سومر، قبل أن يتعادل منتخب البرازيل في الدقيقة 58 عن طريق اللاعبة ديبورا كريستيان.

وفي الدقيقة 83 من عمر المباراة سجلت ويندي ريناد الهدف الثاني لفرنسا لينتهي اللقاء بفوز فرنسا بثنائية.

شاهد أهداف مباراة فرنسا و البرازيل بكأس العالم للسيدات

https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/womens/womensworldcup/australia-new-zealand2023/articles/france-brazil-match-report-womens-world-cup-2023

وتعد مباراة اليوم هي الثالثة في كأس العالم للسيدات بين المنتخبين المرشحين في المجموعة السادسة، ورغم أن فرنسا لم تنهزم قط أمام السيليساو في هذه المسابقة، إلا أن البرازيليات يصلن إلى هذا اللقاء بثقة أكبر، بعد مباراة أولى مقنعة للغاية.

في الجولة الأولة، فازت البرازيل بنتيجة عريضة (٤-٠) على بنما، بأداء مذهل طوال أطوار المباراة، وقد تمكنت بيا سوندهاج من الاحتفاظ ببعض للاعباتها، من خلال إجراء العديد من التغييرات بعد ساعة فقط من اللعب.

بينما كانت مباراة فرنسا الافتتاحية مختلفة تماماً أمام جامايكا (٠-٠). فرغم الصلابة الدفاعية، عانت لاعبات هيرفي رونار من صعوبات في الهجوم لاختراق الجدار الجامايكي، وفي ظل خطة ٤-٤-٢، لم يظهر ثنائي الهجوم أوجيني لو سومر وكاديدياتو دياني بأفضل وجه ممكن.