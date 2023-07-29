بورسعيد تستعد لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات

فى دورتها رقم (56)

بدأت محافظة بورسعيد الاستعداد لاستقبال بطولة الجمهورية للشركات رقم (56) والتى تقام على جميع ملاعب وصالات المدينة، إذ استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، بحضور الدكتور أحمد إسماعيل، سكرتير عام الاتحاد، ومحمد يونس، المدير التنفيذي للبطولة؛ لبحث الاستعدادات المبكرة كافة لاستقبال البطولة ومناقشة عددًا من موضوعات التعاون بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع الاتحاد العام للشركات وإجراءات تنظيم البطولة والخروج بها على أعلى مستوى كما يحدث كل عام.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن القطاع الرياضي فى بورسعيد شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، إذ استقبلت المحافظة الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى نظرًا لتطوير البنية التحتية بالمحافظة والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى، وبورسعيد تحقق نجاحًا كبيرًا كل عام في تنظيم واستقبال البطولة وأنه تم التوجيه للمؤسسات والهيئات والمديريات كافة بإنهاء الاستعدادات المبكرة لاستضافة البطولة التي يشارك فيها ما يقرب من 23 ألف رياضى وإدارى من جميع شركات الجمهورية.