الرئيس محمود عباس: القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، على أن مدينة القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، قائلًا إن اليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب الفلسطيني وأمنه وأمانه واستقراره ستقص من جذورها.

كما أكد الرئيس الفلسطيني على وحدة الشعب الفلسطيني، في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل، وخاصة بحق جنين ومخيمها مؤخرًا.

وقال عباس في كلمة له، أمام جماهير فلسطينية استقبلته لدى وصوله جنين ومخيمها، إن مخيم جنين أيقونة النضال والصمود والتحدي في كل أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المخيم صمد في وجه العدوان وقدم كل التضحيات في سبيل الوطن.

وأضاف: لم ولن ننسى مخيمات نابلس وكل مخيمات الوطن .. لن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين وليس أبو ديس، مؤكدًا على أن القدس هي عاصمة فلسطين وليس ما حولها.

وتابع: جئنا لنقول أننا سلطة واحدة ودولة واحدة وقانون واحد وأمن واستقرار واحد .. أقول للقاصي والداني: هذه البلد أمنها وسلطتها ستبقى واحدة وكل من يعمل في وحدتها وأمنها أهلا به .. لن نسمح إطلاقًا وأقولها بكل صراحة إن اليد التي ستمتد إلى وحدة الشعب وأمنه وأمانه واستقراره ستقص من جذورها.

لن نرحل حتى يرث الله الأرض

وأشار الرئيس عباس إلى الاحتلال الإسرائيلي وقال: سنبقى صامدين فوق أرضنا ولن نرحل حتى يرث الله الأرض وما عليها".

وحمل الرئيس عباس شجرة من الزيتون، وقال: هذا الزيتون نحن زرعناه ونحن نحافظ عليه واذا اقتلعوا شجرة سنزرع مكانها ألف شجرة .. هذه هي فلسطين وهذا هو الشعب الفلسطيني".

وقال: الكل يعمل من أجل الوجدة ومن أجل البقاء في أرض الوطن حتى نحرره كاملاً ونبني دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وليس أبو ديس".

وأضاف: سنبدأ إعادة الإعمار فورًا وسنعيد جنين أحسن مما كانت، وبالوحدة الوطنية وبالأمن والأمان نبني وطننا".

ووجه الرئيس عباس التحية للشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين، قائلًا: "ليكون هذا الوطن للجميع وليكون مفتوحًا للجميع وليعود له ال 14 مليون فلسطيني".

وكان في استقبال سيادته لدى وصوله جنين، رئيس الوزراء محمد اشتية وأعضاء من القيادة الفلسطينية، والحكومة، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلو الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

ويرافق الرئيس: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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