السيطرة على حريق التهم محتويات طابقين من عقار بمدينة نصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة علي حريق التهم محتويات طابقين من عقار بمدينة نصر ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى عقار بشارع عبد الله العربي بمدينه نصر ، وعلي الفور انتقلت قيادات حى شرق مدينة نصر إلي مكان البلاغ مدعومه ب 4 سيارات إطفاء وسيارتى إسعاف

وحاصرت قوات الإطفاء السنه اللهب ومنع خطر الامتداد إلي اجزاء العقار ، والتهمت النيران محتويات طابقين مما أسفر عن إصابة شخصين وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمه لهم ، وتمكنت قوات الاطفاء من اخماد الحريق

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر صدرت الدائرة -16- بمحكمة جنايات الإسكندرية، حكمها بمعاقبة المتهم « أ.ج.ا»، بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وذلك في اتهامه بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض .

وجاء بأوراق القضية المقيدة برقم «17141 /2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان»، أن تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، كشفت أنه حال سير المجني عليه "ف.ف.ع" سائق توك توك، ليلًا استوقفه المتهم «أ.ح.ا» عاطل، وآخر مجهول، لتوصيلهم لوجهة طريقهم.

وحال سيره فوجئ بالمتهم الأول مشهرا سلاحا أبيض "كاتر" وتعدي عليه محدثا إصابته بالكتف فتوقف لمقاومته، وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي التوك توك خاصته والفرار به من مسرح الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض علي المتهم والإرشاد علي مكان التوك توك محل الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.