ضبط ‏89610 مخالفات مرورية متنوعة في 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏89610مخالفة مرورية متنوعة.

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تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق ..فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (89610) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(35822) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(964) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(24) مخالفة موقف عشوائى.

(5) مخالفاتلشروط التراخيص.

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المُكبرة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

نجح رجال المرور في تحرير 2187 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 480 مخالفات لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 59 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات مهمها تعددت صورها من أجل الوصول لشوارع أكثر أمناً.

ويشن رجال الإدارة حملات يومية من أجل ضبط المُخالفات المرروية المتنوعة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.