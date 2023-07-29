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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على زوج تعدى على زوجته وشقيقها بروض الفرج

زوج يضرب زوجته
زوج يضرب زوجته

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص بالتعدى بالضرب على سيدة بسلاح أبيض أمام المواطنين بأحد المخابز بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة .

بالفحص والتحريات  تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من كلاً من مالك مخبز بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وشقيقته بتضررهما من زوج الثانية لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب  حال تواجدهما بالمخبز ملك الأول  لوجود خلافات عائلية بين المشكو فى حقه والثانية، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها . 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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