لأول مرة.. "بايدن" يعترف بحفيدته السابعة

بعد ثبوت نسبها لإبنه

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة بحفيدته السابعة، وأكد في بيان نقلته وسائل إعلام أن الأمر عائلياً، وليس سياسيًا.

ويأتي بيان بايدن، عقب انتقادات الجمهوريين للرئيس الديمقراطي بعد زعمه أن له 6 أحفاد فقط بدلًا من 7، مستبعدا الحفيدة التي تبلغ من العمر 4 سنوات؛ التي أنجبها ابنه هانتر من ممثلة إباحية في واشنطن.، عندما كان مدمنًا على المخدرات.

وقال بايدن في بيان الاعتراف: “ابننا هانتر ووالدة نيفي، لوندن، يعملان معا من أجل إقامة علاقة تكون في صالح ابنتهما، مع الحرص على صون خصوصيتها، قدر الإمكان”.

وقال بايدن، في بيان صحفي، إنه وزوجته جيل، يتمنيان الأفضل لكل أحفادهم، بما في ذلك حفيدته نيفي، التي أنجبها هانتر بايدن من علاقة مع لوندن روبرتس في أركنساس

وتوصل نجل الرئيس، إلى حل في قضية إعالة الطفلة في أركنساس، ما وضع حدًا فعليًا لنزاع نسب الطفلة الذي طال أمده مع والدتها لوندن أليكسا روبرتس.

وكشفت التقارير عن موافقة هانتر على تقديم الدعم المالي لابنته، كجزء من اتفاق التسوية مع والدتها، الذي بموجبه وافقت روبرتس على سحب مطالبتها بتغيير الاسم الأخير لطفلتها إلى “بايدن”.

وأثبتت روبرتس أبوة هانتر بايدن لابنتها عن طريق اختبار الحمض النووي بعد رفعها دعوى قضائية لإعالة الطفلة، وتوصل الطرفان مؤخرًا إلى حل مشكلات إعالة الطفلة.

وتحدث نجل الرئيس عن لقائه بروبرتس في مذكراته عام 2021، قائلاً إن ذلك جاء بينما كان منغمساً في إدمان الكحول والمخدرات، بما في ذلك الكوكايين.