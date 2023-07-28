انتحار فتاة بقرص "غلة" لرسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية بالشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزي في محافظة الشرقية، جثمان فتاة، إثر تناولها قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ الغلال، وذلك لرسوبها في امتحانات الثانوية الأزهرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول نورا، 17 عامًا، طالبة بالصف الثالث في الشهادة الثانوي الأزهري، ومقيمة في قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس، جثة هامدة.

أوضحت التحريات الأولية والكشف الطبي وفاة الفتاة إثر تناولها قرص مبيد حشري سام يستخدم في حفظ حبوب الغلال، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية واكتشفت رسوبها في الامتحانات.

تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة وملابساتها.