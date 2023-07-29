مشيرة خطاب: بدعم السيسي حققنا إنجازات هامة في مجالات حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، مؤكدة أنه بفضل دعمه نحقق انجازات هامة في مجالات حقوق الانسان وأبرزها الحريات الدينية.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ينعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يواكب مرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الانسان و 30 عامًا على مباديء باريس لحقوق الانسان وعشر سنوات على ثورة 30 يونيو ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد.

مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

وثمنت "خطاب"، خلال كلمتها بمؤتمر تسلم مصر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت 29 يوليو، جهد هذه الشبكة والتقدم الذي أحرزته، إضافة إلى الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان الإدارة العامه للشبكه العربية في هذا الصدد، مطالبة سلطان الجمالي الأمين العام للشبكه العربية نقل تقدير مصر إلى القيادة السياسية في قطر.

وتسلمت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت 29 يوليو، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

ويشارك في المؤتمر، منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.

وحضر المؤتمر رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.