مشيرة خطاب: الشعب الفلسطيني يعاني من نظام تمييزي تمارسه إسرائيل بالمناطق العربية المحتلة

قالت السفيرة مشيرة خطاب، إن أسوأ اشكال انتهاكات حقوق الإنسان في العالم تتمثل في معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه الشعب الفلسطيني يعاني من نظام تمييزي تمارسه إسرائيل في المناطق العربية المحتله الخاضعة لسيطرتها ومنها ممارسات تعتبر فصلا عنصريا بموجب القانون الدولي.

وأفادت خطاب، خلال كلمتها بمؤتمر تسلم مصر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، أن حصار قطاع غزة الذي استمر قرابه خمسة عشر عامًا الأمر الذي يرقى إلى درجه العقاب الجماعي للمواطنين ومزيد من التقسيم للأراضي الفلسطينية، موضحة أن الحصار الغاشم وفر الحرية؛ كي تكثف إسرائيل اعتدائها على الحق في حرية التنقل والحق في الحرية التجمع خاصةً في شمال غرب الضفة الغربية الأمر الذي أسفر عن تزايد أعداد القتلى من الشعب الفلسطيني.

وأكملت: كما ارتفعت أعداد الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين، وتعرضهم للتعذيب والمعامله المهينة، كما يتعرضون لهدم منازلهم، بالإضافة إلى وجود قرة لم تحصل بعد على الاعتراف القانوني بها ويواجه سكانها خطر إجبارهم على المغادرة، ويعانون من تلكأ السلطات الإسرائيلية في البت في الآلاف من طلبات اللجوء وتفرض القيود على الحق في العمل.

وتسلمت مصر اليوم، اليوم السبت 29 يوليو، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر، منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.

وحضر المؤتمر رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.