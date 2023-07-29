انطلاق حفلات صيف بلدنا بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة



انطلقت مساء امس حفلات صيف بلدنا بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للعام الثالث على التوالى، حيث تشهد تلك الحفلات إقبال كبير من المواطنين، وتشمل فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والاوبرا.

حيث تستهدف تلك المبادرات تقديم جميع الوان الفنون الشعبية والتراثية وتنشيط السياحة الداخلية.

وفيما يلى بيان بالحفلات التى ستقام بشارع كورنيش النيل بمدينة رأس البر و المسرح الرومانى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة والتى ستستمر حتى ٢٦ أغسطس المقبل.