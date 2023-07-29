فريدة سيف النصر في ضيافة "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدي

تحل الفنانة فريدة سيف النصر، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة On .

ومن المقرر أن تكشف الفنانة فريدة سيف النصر العديد من الأسرار الفنية والشخصية، وكواليس مشاركتها في مسلسل “جعفر العمدة"، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023 .

آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر

الجدير بالذكر أن الفنانةفريدة سيف النصر، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا .

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، إذْ يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حيًّا أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، إذْ إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023:

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركه بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج: محمد سامى.

معلومات عن فريدة سيف النصر

هي ممثلة مصرية، ولدت في حي العجوزة بمدينة القاهرة، اكتشفها في بداياتها المخرج حسام الدين مصطفى، وأيضًا الفنان جورج سيدهم الذي ضمها لفرقة ثلاثي أضواء المسرح، ومن أهم أعمالها السينمائية: (مين فينا الحرامي، بديعة مصابني، أبناء الصمت، ديل السمكة).

ومن أهم أعمالها التليفزونية: (بدون ذكر أسماء، شيخ العرب همام، عفاريت السيالة، الرحايا).