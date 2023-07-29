السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم فريق الفيروسات الكبدية ضمن احتفالية اليوم العالمي للكبد

تكريم فريق الفيروسات
تكريم فريق الفيروسات الكبدية

كرمت الإدارة العامة  للفيروسات الكبدية والقطاع الوقائي بوزارة الصحة والسكان فريق الفيروسات الكبدية بصحة الدقهلية وذلك ضمن احتفالية  اليوم العالمي للكبد .

وأعرب الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن عمق تقديره لفريق الفيروسات الكبدية متعهداً بتقديم أوجه الدعم الكاملة و المساندة لهم ومطالباً مراعاة كافة الإجراءات الوقائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم واستكمال دورهم

من جانبها قالت الدكتورة ريهام الهراس مدير ادارة الفيروسات الكبدية بالمديرية ان التكريم هو نتاج لدعم قيادات المديرية وعلى رأسهم الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للشؤون الوقائية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي على جانب العمل الجاد المتفاني لفريقها وفى مقدمتهم الدكتورة حسناء امين والأستاذ محمد يوسف والأستاذ محمود رفعت وجميع العاملين تحت اشراف الادارة بالمستشفيات والادارات الصحية

وشددت  الهراس على ضرورة  الاستمرار في المحافظة على مؤشرات الاداء المتميزة بالادارة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتحقيقا للاهداف الصحية للتنمية المستدامة

تكريم فريق الفيروسات الكبدية
تكريم فريق الفيروسات الكبدية
تكريم فريق الفيروسات الكبدية

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