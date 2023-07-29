مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تسلمت مصر اليوم السبت، الرئاسة الدورية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات".

وتسلمت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

وتقدمت السفيرة مشيرة خطاب بالشكر لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا على الجهود التي تم بذلها خلال رئاسته للشبكة.

ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ويشارك في المؤتمر، منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.

وحضر المؤتمر رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان