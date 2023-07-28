وليد جاب الله يكشف للوفد مقومات نجاح قرار العمل يوم الأحد من المنزل

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن هناك جهود حكومية كبيرة لمحاولة ترشيد استهلاك الكهرباء حتى يتم توزيع الأحمال بصورة صحيحة ويتم توزيع الكهرباء التي يتم توليدها من المحطات تكفي الاحتياجات المؤكد أن القطاع الصناعي يحصل على الكهرباء بالكامل ولكن القطاع السكاني والقطاع الحكومي الإداري فإن الأمر يحتاج لمزيد من التنظيم.

مدى استعداد الشبكات الحكومية على القيام من المنزل:

وأشار الدكتور وليد جاب الله في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية بأن قرار ممارسة العمل من المنزل يوم الأحد خلال شهر أغسطس هو قرار جيد ولكن الأمر يتعلق على مدى استعداد الشبكات الحكومية على القيام من المنزل وأدعو لكي يتم نجاح تجربة العمل في المنزل أن يتاح للموظفين بالدخول إلى شبكات الجهات الحكومية من منازلهم.

وأضاف وليد جاب الله بأن معظم الجهات الحكومية تقصر دخول الموظفين للشبكات الحكومية المرتبطة بأعمالهم على الفترة وعلى الأجهزة الموجودة في دوواين العمل الحكومي ولإنجاح هذه التجربة يجب إعطاءهم الخدمات المتاحة كافة للدخول على الشبكات من المنزل.

قرار الدكتور مصطفى مدبولي:

في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل "أون لاين" لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء، ليتم تطبيقه بداية من يوم الأحد 6 أغسطس وعلى مدار شهر أغسطس فقط، على أن يكون ذلك وفقًا لما يراه كل وزير ومسئول معنى.