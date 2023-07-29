مشيرة خطاب: المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة في عصر السيسي

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس الشبكة العربية للموسسات الوطنية لحقوق الانسان، أن المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة في تاريخ نضالها الطويل، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



المجلس القومي لحقوق الانسان

وأوضحت خطاب، خلال كلمتها بمؤتمر تسلم مصر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت 29 يوليو، أن المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر يتمتع بصلاحيات مهمة بموجب القرار المنشأ له 194 لعام 2003 والمعدل في 2017، حيث يتمتع المجلس ب 17 صلاحية في منتهى الأهمية.

مشروعات القوانين



وأضافت: "منها إبداء الراي في مشروعات القوانين التي تعرض على البرلمان وإعداد خطة وطنية لتعزيز وترويج ورصد وتقييم تنفيذ حقوق الانسان وتقديم النصح والمشورة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية في مجال تنفيذ هذه الخطة، مضيفة ان من اهم مهام المجلس أيضًا تلقى الشكاوى التي تعد العدسة الفعلية لمتابعة حقوق الانسان في مصر".



وتسلمت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم السبت 29 يوليو، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

هدف المؤتمر



ويهدف المؤتمر، الذي يعقد على مدار يومين، إلى مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة وأهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشارك في المؤتمر، منظمات دولية وإقليمية وخبراء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بجانب ممثلي البعثات الدبلوماسية بمصر.

وحضر المؤتمر رؤساء وممثلين للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدول العربية ، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان