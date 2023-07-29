خبيرة اقتصادية تكشف السر وراء ارتفاع صادرات مصر لإفريقيا

تحدثت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، عن أسباب ارتفاع حجم الصادرات بين مصر ودول إفريقيا، إذ وصل إجمالي صادرات مصر لأفريقيا لعام 2022 بـ 6.3 مليار دولار.

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العلاقات الدبلوماسية القوية بين مصر ودول أفريقيا

وقالت حنان رمسيس، خلال برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” إن كلمة السر في هذا الارتفاع الكبير هي العلاقات الدبلوماسية القوية بين مصر ودول أفريقيا.

تواجد الشباب في مؤتمرات الشباب السابقة في مصر فتح آفاقا جديدة

ونوهت إلى أن تواجد الشباب في مؤتمرات الشباب السابقة في مصر فتح آفاقا جديدة لمعرفة أفريقيا بالأنشطة الاقتصادية المتواجدة في مصر، إذ يوجد تبادل اقتصادي قوي بين مصر والعديد من الدول الأفريقية، وفي الفترة الحالية تدعم مصر دول القارة خاصة فيما يتعلق بالمباحثات حول الغذاء والمحصولات الزراعية والحبوب وما إلى ذلك.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كشف حجم الصادرات الزراعية حتى الآن من العام الجاري.

وقال "كمال" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن الزيادة الملحوظة في الصادرات الزراعية لها دلالة كبيرة، ففي العام الماضي تجاوزت الصادرات الزراعية حوالى ٦.٥ مليون طن طوال العام، يينما تجاوزت 5 ملايين طن خلال الـ6 شهور الأولى من العام الجاري 2023م، مؤكدًا أنها تمثل رقمًا كبيرًا بالفعل.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه الدفعة الكبرى ترجع إلى فكرة الجودة، فجودة الصادرات الزراعية المصرية واضحة جدًا في هذا السياق، ويرجع ذلك إلى التتبع والتعرف على وضع المحصول بداية من الزراعة وانتهاء بالوصول إلى مائدة المستهلك، ويتم التعرف على منشأ المحصول والتعرف على هذه العيوب الموجودة حتى يمكن تلاشيها في المستقبل في هذا السياق.

وواصل كمال أن الصادرات الزراعية المصرية اخترقت الكثير من الأسواق الجديدة، مثل أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، ونشاط كبير بين الأجهزة المختلفة وترابط كبير بين الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستطرد أن هناك تناغمًا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في جودة الصادرات الزراعية المصرية، التي تؤهلها لاختراق الأسواق العالمية.