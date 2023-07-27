انطلاق فعاليات اللقاء التمهيدي لشبكة الخبراء العرب لحقوق الإنسان

انطلقت صباح اليوم فعاليات اللقاء التمهيدي لشبكة الخبراء العرب بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالقاهرة، والذي يأتي بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

شارك لي الفاعليا بمشاركة الخبراء العرب الحاليين والسابقين بالآليات التعاقدية والأليات غير التعاقدية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وأعضاء مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمعين بالقاهرة، وعدد من الخبراء من مشرعين وأعضاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.



افتتح أعمال اللقاء كل من علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، ومازن شقورة الممثل الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومها البرجس أمين عام المنظمة العربية.

تشمل محاور اللقاء تعميق النقاش حول الجهود التحضيرية لإنشاء شبكة الخبراء العرب ضمن برامج المنظمة العربية لحقوق الإنسان بدعم من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ للمساهمة في اثراء الحوار الإقليمي بين الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني نحو تعزيز التقدم في تنفيذ الالتزامات المقررة في اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحسين الامتثال وتوفير المقاربات والمقترحات ذات الطبيعة العملية، ووضع ملامح لخطة عمل الشبكة خلال العام المقبل 2024.

كما يتناول اللقاء نقاشا حول تعهدات جماعات حقوق الإنسان غير الحكومية في مناسبة العام ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



ويستمع المشاركين لعروض فنية متنوعة في سياق تقييم التفاعل الإقليمي العربي مع المنظومة الأممية لحقوق الانسان، يقدمها السفير ابراهيم سلامة رئيس قسم آليات المعاهدات بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والسفير محمد عز الدين عبد المنعم رئيس لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخبراء المكتب الإقليمي للمفوضية في بيروت.

تتزامن الفعالية مع الاحتفالات بالعام 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعيد ٤٠ لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومرور 30 عاماً على إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادر عن المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان.