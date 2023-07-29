محافظ جنوب سيناء يفتتح أنشطة جديدة بالممشى السياحي

في اطار تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة، واستكمال أنشطة الممشى السياحى بطريق السلام بشرم الشيخ، افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،

محل اقمشة ومفروشات وورق حائط، ومكتب تسويق عقاري ضمن خطة استكمال الأنشطة التجارية بالممشى السياحي بشرم الشيخ.

ووجه المحافظ بضرورة استكمال باقي الأنشطة والبدء في التشغيل لباقي الانشطة لتوفير منتجات وانشطة مختلفة تخدم القطاع السياحي وجميع زائري مدينة شرم الشيخ.

شهد الافتتاح الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.