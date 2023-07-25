الفرق بين ضربات الشمس والإجهاد الحراري.. فيديو

كشف الدكتور عمرو قنديل، مستشار وزير الصحة للطب الوقائي، تفاصيل التحذير من انتشار البعوض في ظل موجات الحرارة، موضحا أنه تحذير عام ولا يتعلق بشيء معين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن البعوض والذباب قد ينقل أمراض وبكتيريا وفيروسات وأمراض جلدية.



وحدد الفرق بين ضربات الشمس والإجهاد الحراري، موضحا أن الأولى تصيب الإنسان عند التواجد في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس، بينما الإجهاد يصيب الإنسان في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس ولكنه سيء التهوية.

وأكد أن أعراض ضربات الشمس هي ارتفاع في درجات الحرارة واحمرار في الوجه وجفاف الجلد والتهاب في العين وصداع عام وقيء وربما تصل إلى فقدان وعي.

الانتقال لمكان جيد التهوية



ولفت إلى أنه عند الإحساس بالصداع ودوار على الشخص الانتقال إلى مكان جيد التهوية مكيف، ويتناول الكثير من السوائل ولكن في حال فقدان الوعي لابد من نقل الشخص إلى المستشفى.

وطالب بالابتعاد عن أشعة الشمس ومن يعمل في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس عليه ارتداء ملابس خفيفة وقبعة ويشرب مياه باستمرار وغسل الوجه بشكل دائم والحرص على التغذية السليمة.

وأوضح أن الأكثر عرضة لضربات الشمس هم صغار السن من الأطفال وكبار السن الذي تجاوزوا الخامسة والستين من أعمارهم وحاملي الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن من يتعرض للدغة البعوض، لا تعني الإصابة بمرض معين لأن البعوض الموجود في مصر ينقل مرض غير منتشر في البلاد.