للنجاة من الوفاة.. الإسعافات الأولية عند الإصابة بضربة شمس

تشهد البلاد منذ أيام موجه شديدة الحرارة على جميع الأنحاء، إذ يعد اليوم الخميس ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مما يتسبب ذلك في تعرض الكثيرين لوعكات صحية حادة نتيجة الحر الشديد الذي من الممكن أن يؤدي للوفاة خاصة بين فئة كبار السن والأطفال.

وتشكل درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس الحامية، خطرًا على المتواجدين بالشوارع، إذ تتسبب في الإصابة بضربات الشمس، التي تؤدي للوفاة في بعض الأحيان إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أعراض الإصابة بضربات الشمس، والإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب.

أعراض الإصابة بضربة شمس

ارتفاع حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو فيما فوق.

فقدان الوعي أحيانًا.

الإصابة بحالة من الهلوسة وقلة الاستيعاب وصعوبة النطق.

ارتفاع حرارة الجلد وجفافه في نفس الوقت.

الشعور بالغثيان والتقيؤ.

الصداع.

ضيق التنفس.

زيادة ضربات القلب.

سخونة واحمرار الجلد.

ضعف النبض.

تؤدي ضربات الشمس في بعض الأحيان إلى الوفاة.

الإسعافات الأولية لمصاب ضربة الشمس

إبعاد المصاب عن أشعة الشمس، ونقله إلى مكان مكيف جيد التهوية.

عمل كمادات باردة للمصاب، أو وضعه تحت دش بارد.

قياس درجة حرارة المصاب باستمرار حتى الاطمئنان على هبوطها.

شرب المصاب لكميات كبيرة من المياه والسوائل الباردة.

ابتعاد مصاب ضربة الشمس عن الشاي والقهوة ومشروبات الكافيين بمختلف أنواعها.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، على أنحاء الجمهورية كافة، موضحًا أنه بداية من يوم السبت المقبل، ستتراجع الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجات مئوية، إذ تسجل القاهرة في الظل 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة.

وناشدت الأرصاد الجوية، المواطنين بكثرة تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس وخاصة في وقت الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 40 المحسوسة 43

السواحل الشمالية:- العظمى 35 المحسوسة 38

جنوب سيناء:- العظمى 42 المحسوسة 45

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 44

جنوب الصعيد:- العظمى 44 المحسوسة 45

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 38 المحسوسة 41

السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة 36

جنوب سيناء:- العظمى 43 المحسوسة 45

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43

جنوب الصعيد:- العظمى 45 المحسوسة 46