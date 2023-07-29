بالأسماء.. إصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلمين



تعرض 17 شخصا للإصابة اثر انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 بطريق وادي العلمين اتجاه وادي النطروان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

بالأسماء..إصابة 17 شخصا فى إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلمين



تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة النجدة مفادها إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 بطريق وادي العلمين اتجاه وادي النطروان،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن اصابة كلا من مني ع، 33سنة، اشتباه مابعد الارتجاج وسحجات، ساره ع ، 12 سنة اشتباه كسر باليد اليسري.



، كنزي ا، 7 سنوات، حلوان اشتباه مابعد الارتجاج وسحجات، اسامه ع ، 54 سنة، حلوان اشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقيه، مريم ا ك، 16 سنة، اشتباه كسر باليد اليسري، جومانه ا ع، 11سنة، جرح قطعي بالركبه ، محمد م، 67 سنة، سحجات وكدمات، ساميه ا، 64 سنة، اشتباه بي سي ، محمود ن، 17 سنة، سحجات ، احمد ن ، 19سنة حلوان كدمات وسحجات واشتباه مابعد الارتجاج ، سماح م، 42 سنة ، حلوان كدمات وسحجات واشتباه مابعد الارتجاج ، بسمله ن، 13 سنة ، حلوان كدمات وسحجات جرح قطعي اعلي الاذن اليسري3سم، هدي ج، 38 سنة، كدمات وسحجات جرح قطعي بالشفه العلوي 2سم، احمد م، 13سنه ، اشتباه مابعد الارتجاج سحجات، محمد م ، 39 سنة، خلع بالكتف الايسر سحجات وكدمات، رباب م، 35 سنة، سحجات وكدمات ، ملك م، 15 سنة، جرح قطعي بالجبهه 5سم سحجات وكدمات، عبدالكريم م، 12 سنة، سحجات وكدمات، بسنت ن، 20 سنة، جرح قكعي بالجبهه 2سم، وتم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.