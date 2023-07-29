موعد اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة

تتجه أنظار المصريين في الفترة الحالية صوب البنك المركزي المصري، حيث اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم مصير الفائدة، وذلك بعد قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الأربعاء الماضي، برفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويتساءل العديد من المواطنين عن موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، والذي يعد الاجتماع الخامس للعام الجاري، للنظر في سعر الفائدة وسط صعود معدلات التضخم، لا سيما بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعها الأخير في يونيو الماضي.

اجتماعات البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2023، عقد منها 4 اجتماعات في شهر فبراير ومارس ومايو وآخرها يوم 22 يونيو الماضي، على أن يكون اجتماع البنك المركزي المقبل يوم 3 أغسطس 2023 وهوالاجتماع الخامس هذا العام.

موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الخامس يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وبذلك لم يتبقى سوى ثلاثة اجتماعات لعام 2023 والتي تأتي مواعيدها كالأتي:

الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري يُعقد في 21 من شهر سبتمبر 2023.

الاجتماع السابع للبنك المركزي المصري يُعقد في 2 من شهر نوفمبر 2023.

الاجتماع الثامن للبنك المركزي المصري يُعقد في 21 من سبتمبر 2023.

جدير بالذكر أنه، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الأخير يوم 22 يونيو 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.