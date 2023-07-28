البنك الأهلي يتيح شراء الشهادات عبر الانترنت من خارج مصر

قال البنك الأهلي المصري أن شراء الشهادات يمكن من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر كما يمكن شراء الشهادات من خلال تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادة على IBAN رقم EG600003000300002378587575704

كما يمكن الشراء أيضا من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج لمصرفنا

وأتاح البنك الاهلي المصري شراء الشهادات الدولارية من يوم الاربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل او من خلال الاتصال بمركز الاتصال الهاتفي 19623

وأعلن البنك عن اصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات الشهادة الدولارية الأولى " الأهلي بلس" وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوي 7٪ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالمعادل للجنيه المصري وذلك بحد أقصى يصل الى 10 مليون جنيه وتطبيق سعر اقراض البنك المركزي وقت المنح مخصوم منه 2.25% والشهادة الدولارية الثانية " الأهلي فورا " وتبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها. وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه وتسترد الشهادات في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي، كما يمكن تحويل قيمة الشهادات عند استحقاقها خارج مصر.

كما اتاح البنك قروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، وهو قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الاجنبية من الخارج بحد ادنى للقرض ٥٠ الف جنيه وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، وذلك اعتبارا من سن ٢١ عاما وحتى بلوغ سن الستين مع استحقاق اخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا وسعر الصرف المعلن وقت السداد، ، ولمدة تصل الى ٤ سنوات مع تطبيق كافة الشروط والضمانات وبدون أية مصاريف إدارية مع منح العميل تأمين مجاني على الحياة، وتتاح مستندات منح التمويل على الموقع الالكتروني للبنك، على ان يقوم العميل بتوقيعها لدى اي من فروع البنك، او من خلال الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج لمصرفنا.

وقال البنك أن طرح المنتجات والخدمات تأتي تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، اضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم

ونوه البنك إلي تعاونه مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج معاش بكره بالجنيه المصري محققا نجاحا في تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذي سيتم الاعلان عن كافة تفاصيله في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناءا على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023 ، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.