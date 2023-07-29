بعد تصدرها التريند.. 5 إطلالات جريئة لـ لقاء الخميسي

تصدراسم الفنانة لقاء الخميسي جميع المنصات الراقمية ، وذلك بعد نشرها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها وذلك عبر خاصية ستوري.

ظهرت لقاء الخميسي في الصورة وهي تستمتع بإجازتها، وكانت مرتديه إطلالة كاجول جذابة فارتدت تيشرت من اللون الابيض ونسقت معه هوت شورت من الجينز، واعتمدت لقاء أن يكون شعرها ملموم ووضعت مكياج ناعم.

تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد من متابعيها وكما علق بعض متابعيها بأن الإطلالة جريئة ولا تتناسب مع سنها، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز الإطلالات الجريئة للفنانة لقاء الخميسي.

صورة جريئة بـ "المايوه"

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها عبر صفحتها الخاص على موقع "إنستجرام"، ونالت على إثرها العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ، ووصفها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجرئية، حيث ظهرت الخميسي بالمايوة أثناء وجود لقاء في أحد المصايف،فبدون تعليق قامت لقاء بإغلاق خاصية التعليقات على الصورة ربما أرادت الابتعاد عن الهجوم من قبل متابعيها.

بهوت شورت أسود

كما اثارت الجدل من قبل الفنانة لقاء الخميسي، بإطلالة مثيرة خطفت بها الانظار مرتدية هوت شورت وتوب اسود وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة، على الرغم من هجوم عدد من رواد التواصل الاجتماعي ووصف الإطلالة بأنها جريئة .

واعتمدت الخميسي في هذه الإطلالة على إبرازملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

بالهوت شورت جينز

وكما نشرت الفنانة لقاء الخميسي لها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها بروما وهي ترتدي هوت شورت جينز وتي شيرت وكوتشي ابيض واعتمدت لقاء في أكسسوراتها على السكارف الشعر وربطت لقاء على وسطها جاكت او قميص قصير .

وكتبت لقاء على الصور " Viva La Roma ♥ ️" وانتقد متابعين لقاء اطلالاتها الجريئة، كما اعترض البعض الاخر على طريقتها في نشر الصورالجريئة.

بصدر مكشوف

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تقضي عطلتها الصيفية على متن يخت بإطلالة جريئة أثارت غضب الجمهور.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جريئة مثيرة وجذابة، متألقة هاف ستومك باللون الابيض و شورت جينز، واعتمدت من الناحية الجمالية على وضع أحمر شفاه تُرابي مما أغضب العديد من جمهورها ومحبيها.