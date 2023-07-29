راية يضم احمد لالا رسميًا

نجح نادي راية الصاعد حديثا لدوري المحترفين في التعاقد مع أحمد لالا لاعب السكة الحديد وسموحة السابق رسميا من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين .

وانضم احمد لالا لنادي رايه في صفقة انتقال حر في حضور وكيل الاعبين ميدو حماية الله.

ووقع لالا لنادي رايه لمدة موسمين بداية من الموسم القادم.

وجاء انضمام احمد لالا لنادي رايه بناء على رغبة حسام عبدالعال المدير الفني الذي أكد على ضرورة ضم اللاعب والاستفادة بقدراته وخبراته بدوري القسم الثاني.