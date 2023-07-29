بنفيكا البرتغالي يقترب من ضم إبراهيم عادل

تلقي إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي وفريق بيراميدز عرضًا جادًا من نظيره بيراميدز، وذلك للإنتقال إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية عن دخول فريق بنفيكا في مفاوضات جادة مع اللاعب إبراهيم عادل، وذلك بعدما في الفترة الأخيرة مع المنتخب الأولمبي.

وتُوج إبراهيم عادل بجائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، مما جعله يدخل ضمن دائرة اهتمام العديد من الأندية.

وأبدي مسؤلي نادي بيراميدز موافقة مبدأية بعد اتفاقية التوأمة التي أبرمت بين الناديين مؤخرًا وعلى إثرها وافق بيراميدز على عرض بنفيكا البرتغالي للحصول على إبراهيم عادل.

يذكر أنه تم تصعيد إبراهيم عادل للفريق الأول بنادي بيراميدز في صيف 2019 ويرتبط اللاعب الشاب بعقد مع بيراميدز حتى 30 يونيو 2026.