سيولة مرورية من ميدان التحرير لشرق القاهرة

شهدت الطرق المؤدية لميدان التحرير، صباح اليوم السبت سيولة مرورية، للمتجهه من الميدان الى مدينة نصر ومحور طريق النصر وصولًا للمنصه.

كما انتظمت الحركة المرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات.

كما انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالطرق لتسيير حركة المرور، ولضبط الخارجين عن القانون.

وكثفت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة تنسيقا مع إدارتي مرور الجيزة والقليوبية والإدارة العامة للمرور المركزي من انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث.

وفى سياق اخر

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق داخل شقة سكنية فى شارع عبود علي بمنطقة البدرشين ، دون وقوع إصابات

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية فى البدرشين ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إطفاء ، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع داخل حظيرة لتربية الماشية في مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن نفوق 6 رؤس ماشية، دون إصابات أو أضرار بشرية، وتم التحفظ علي مكان الحريق واخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في حظيرة مواشي بقرية الشيخ تمي في شرق النيل بمركز أبو قرقاص، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه في حظيرة ملكًا لمزارع يدعى "كمال.ي"، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للحظائر المجاورة، وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية دون إصابات بشرية.