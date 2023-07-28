"الوفد" تنفرد بنشر نص تحقيقات ضحية "خالها" في كرداسة

شهدت مصر في القترة الأخيرة جريمة هزت الرأي العام بل هزت قلوبنا جميعا، واشتهرت في ضواحي البلاد بسبب المتهم فيها وهو "الخال" الذي من المفترض في مكانة الأب الروحي والذئب الذي استباح جسد ابنة شقيقته الطفلة، بدلًا من ان يكون لها سندا وعونا على مواجهة الأيام وأن تحتمي في كنفه أصبح ظله له يثير الرعب ويقذف الخوف في نفسها.

حصلت "بوابة الوفد" على نص تحقيقات واعترافات المجني عليه "رامي.ر" 35 سنة، عامل بأحدى المقاهي، والمجني عليها "ليلي.ع" 20 سنة، ووالد المجني عليها "عبد الخالق.س" 47 سنة عامل، وفي الأسطر التالية نعرض أهم ما جاء بنص التحقيقات واعترافات اطراف القضية.

اعترافات المجني عليه "ليلي" أمام جهات التحقيق:

تفاصيل مرعبة حول القضية

قالت "ليلي" في اعترافاتها أمام جهات التحقيق حول الواقعة:

أنا كنت عند جدتي باهيا وخالي الكبير زعق معايا عشان كنت بتكلم مع تيتا وحش وبعد كده لما لماما نزلت وبابا لاقيت خالو الصغير "رامي" بينادي عليا طلعتله قعد معايا شوية وقالي متخافيش محدش يقدر يعملك حاجة انا معاكي، وبعدها لاقيته بيقرب مني وبيلمس أماكن حساسة في جسمي وبعد كده اعتدى عليا وعاشرني معاشرة الأزواج ودي كانت أول مره يعتدي عليا وانا عندي 15 سنة مكنتش فاهمة حاجة بس حسيت بوجع وتم فض غشاء بكارتي، اعتدى عليا حوالي دقيقة على السرير في بيت تيتا بعدها نزلت من عنده ونبه عليا اني مقولش لحد حاجة وخوفت أقول لأهلي عشان بابا شديد كان هيأذيني لو عرف، كانت علاقتي بيه خوف مكنتش فاهمة انا حصل فينا ايه بس كنت بخاف لما اشوفه او يقرب مني، وبعد 4 سنوات من الاعتداء الأول أتخطبت لواحد أسمه "طه" في شهر أكتوبر الماضي وفي نفس الشهر لاقيت خالي "رامي" جاي البيت كنت خايفة شوية.

وأستمرت الضحية :"دخل وكان عارف ان ماما وبابا مش موجودين قعد معايا شوية وبعدها مسكني من مكان حساس في جسمي وبعدها اخدني على الاوضة بتعتي واعتدى عليا على الأرض والمرة وقعد حوالي 5 دقايق يعتدي عليا اختى الأصغر مني كانت موجودة بس هي عندها اعاقة ذهنية مكنتش فاهمة حاجة وكمان عمرها صغير عندها 12 سنة، بعد الخلص قالي متخافيش في عملية بتحصل يترجعك بنت زي الأول وبعدها مشي، وأهلى جُم انا قولتلهم بابا زعقلي جامد وجاب قرايبي وجاب خالي "رامي" وقاله اللى حصل وخلاني اقول اللي حصل بس قالي اني كدابه ومسكو في بعض والناس حاشتهم بالعافية.

وتابعت الضحية :"بابا بعدها اخدني ورحنا قسم كرداسة نعمل مخضر وبعد كده جاب خطيبي وقاله اللى حصل واداله الدهب وقاله كل شئ نصيب واحنا هنتحمل اللي حصل خطيبي رفض وقاله انا شاريها وهسترها، وبعد 3 شهور اتجوزت انا و"طه" لكن تعبت فجأة وحماتي شكت في موضع بطني عشان كان باين انها كبيرة وقالتلي لازم نكشف وبعد ما كشفنا الدكتور قالهم اني حامل في الشهر التاسع، حمايا كلهم اوبويا وقاله بنتك حامل مش من ابني وانا فضلت متمسكه بجوزي فحماتي قالتلي لازم تحلى موضوعك الأول.

مضيفه :" عرفت بعدها ان المباحث اخدت خالي، وروحت الأسم واخدو اقوالي وحكيتلهم كل حاجة وبعد كده جيه وقت ولادتي وبعد ما ولت في المستشفى ابني مات وروحت عملت محضر بكده ومتهمتش حد عشان ده نصيب، ولما سألو خالي عن اللي حصل أنكر كل حاجة وقال انه معملش حاجة لكن بعد كره اعترف".

التسلسل الزمني للواقعة

بداء الأعتداء الأول وانا عندي 15 سنة وبعد الواقعة بـ4 سنوات وبعد خطوبتي في شهر أكتوبر الماضي تم الأعتداء عليا لتاني مره المره الأولى كانت فض غشاء البكارة الخاص بي والثانية اللى تسببت في حملي سفاحاً، وبعد الجواز حسيت بتعب واهل جوزي ودوني عند الدكتور وعرفوا اني حامل في الشهر التاسع، ثم اتم إلقاء القبض على خالي وبعد كده روحت على قسم الشرطة عشان أعمل محضر ان ابني مات.

استغل الذئب صغر سن الفتاة ليستدرجها ويسبب لها الماً نفسية وجسدية، تسبب في تخبط مشاعر الأهل من خوفهم من الفضية التي ستلاحق الفتاة والأهل أجمعين الى أسرة مجني عليها تطالب بالقصاص لصغيرتهم، وتم إسدال الستار عن تلك القضية البشعة بالسجن المؤبد لـ"الخال" بتهمة هتك عرض ابنة شقيقته دون رحمة والتسبب لها الحاق اذى حسدي ونفسي وحملها سفاحاً واستباحة المحارم.

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