«البيطريين» تنشئ رابطة للعاملين بالتغذية العلاجية

عقدت لجنة التغذية العلاجية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين اجتماعاً لمناقشة مشكلات الأطباء البيطريين، بحضور النقيب العام الدكتور خالد سليم، والأمين العام الدكتورة نبيلة البطراوى، ومقرر اللجنة الدكتور محمد شفيق، وعدد من أعضاء المجلس ومجموعة من الأطباء البيطريين العاملين بالتغذية العلاجية، واستضافت اللجنة الدكتور بهجت إدريس، أستاذ التغذية الإكلينيكية، وأول حاصل على دكتوراه فى التغذية العلاجية فى الشرق الأوسط من إنجلترا، عضو لجنة المستشارين ومستشار التدريب بوزارة الصحة وقد أسفر اللقاء عن عدة توصيات هامة، لدعم وتقنين العاملين بالتغذية العلاجية، والذى يسهم فى فتح آفاق جديدة لشباب المهنة، وتضمنت التوصيات:

الاتفاق على منح الحاصلين على دراسات عليا فى هذا المجال من جهة حكومية تتبع المجلس الأعلى للجامعات لقب أخصائى تغذية إكلينيكية وتدشين رابطة للعاملين بمجال التغذية العلاجية، تم اقتراح أن يترأسها الدكتور بهجت إدريس، كونه داعماً وأحد مؤسسى هذه الرابطة تحت مظلة النقابة العامة للأطباء البيطريين، بالإضافة إلى عمل بروتوكول بين النقابة والمعهد القومى للتغذية والأكاديمية الطبية العسكرية للحصول على دبلومة وماجستير التغذية العلاجية لشباب الأطباء البيطريين وعقد اجتماع شهرى دورى للجنة للوقوف على المستجدات.

وتساءل عدد من الأطباء البيطريين عن الجهة المانحة لترخيص مزاولة مهنة أخصائى تغذية والتى هى وزارة الصحة والتى ترفض أن تمنح ذلك التخصص للأطباء البيطريين ومن يقوم بذلك الإجراء يتعرض للمساءلة القانونية من خلال وحدة العلاج الحر وهو ما حدث لطبيبة المنوفية حيث وجهت النيابة لها تهمة انتحال صفة «طبيب بشرى».