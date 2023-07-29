1٣٢ مليون جنيه لاستكمال حلم مستشفى المهندسين

أراضى نقابة المهندسين ما زالت لغزاً، فبعد أن رفض المجلس الأعلى شراء أرض مدينة الأقصر يعود صداع أرض مدينة بدر إلى رأس النقابة والتى تم شراؤها أثناء تولى المهندس طارق النبراوى نقابة المهندسين فى الفترة من 2014 وحتى 2018 والإعلان عن بداية حلم بناء مستشفى لتقديم الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم وظلت أرض بدر تشغل أحاديث أعضاء الجمعية العمومية عن إمكانية تنفيذ الحلم أو ضياع الأرض لصعوبة تنفيذ المشروع بعد أن عجزت النقابة عن جمع تبرعات تكفى لبداية المشروع أو فى العثور على مستثمر للمشاركة وبعد أن ظلت الأرض دون استغلال قام جهاز المجتمعات العمرانية بسحب الأرض ومن ثم عادت النقابة إلى المفاوضات مرة أخرى لاسترجاع الأرض وتغيير النشاط من مستشفى إلى استثمارى مختلط.

فى بداية فبراير 2023 أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات خطاباً موجهاً إلى أمين عام النقابة يفيد بأن الترخيص الصادر عام 2020 لبناء مستشفى انتهى وقامت النقابة بتجديد الترخيص لمدة سنة أخرى وانتهى فى 22 سبتمبر الماضى وعادت الهيئة مرة أخرى وأرسلت خطاباً بجلستها رقم 43 وبتاريخ 16 يناير الماضى وافقت على إعادة التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً مع الإحالة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقاً للنشاط الجديد الذى تم الموافقة الفنية عليه من قطاع التخطيط والمشروعات من نشاط مستشفى إلى نشاط استثمارى مختلط.

المفاجأة أن النقابة حالياً تبحث أزمة أرض بدر بعد أن أرسل جهاز هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة بدر خطاباً إلى نقابة المهندسين وحصلت الوفد على صورة من الخطاب وكان نصه كالآتى: بالإشارة إلى قطعة الأرض بمساحة 3.9 فدان السابق تخصيصها لنقابة المهندسين وإيماء للطلب المقدم بإعادة التعامل على قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً وتغيير النشاط من طبى إلى مختلط.

نحيط سيادتكم بأنه تم العرض على اللجنة العقارية بجلستها رقم 57 بتاريخ 22 يونية لعام 2023 وتحديد سعر المتر المربع بواقع 7910 جنيهات للمتر للسداد الفورى وفقاً لقرار اللجنة الرئيسية لبحث التظلمات بجلستها رقم 43 بتاريخ 16 يناير.

الخطاب يؤكد أن النقابة عليها أن تدفع قيمة الأرض والتى بلغت بعد التسعير ما يقارب 132 مليون جنيه واعتبر بعض أعضاء الجمعية العمومية أن قرار إعادة الشراء مرة أخرى دون وجود أى دراسة للمشروع استنزاف لصندوق المعاشات وضياع لأموال النقابة.