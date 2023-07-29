إطلاق اسم عادل إمام على مهرجان المسرح القومي وموقف الزعيم من الحضور (فيديو)

علق الفنان محمد رياض، على تكليفه برئاسة مهرجان المسرح القومي، قائلا: "مسئولية كبيرة تجعلني لا أنام، وأسعى لتقديم شئ مختلف للمسرحيين لأنهم يستحقون ذلك"

وأضاف محمد رياض خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان أن عادل إمام أكبر فنان مسرحى لذا أطلق اسمه على المهرجان، لافتا إلى أنه تواصل مع محمد ورامي عادل إمام، لأخذ الموافقة، والزعيم أبدى ترحيبه، واللجنة العليا للمهرجان أيضا".

حضور عادل إمام تكريمه بالمهرجان

وعن إمكانية حضور عادل إمام تكريمه بالمهرجان، قال محمد رياض: «حضوره للمهرجان أمر متروك له، واحنا بنحتفل بـ عادل إمام وتاريخه ومش شرط حضوره.