تارا عماد تعكس ملامحها بأنامل شريف طانيوس

تعد الفنانة الشابة تارا عماد من أبرز نجمات الفن اهتماما بالموضة وعالم التجميل لامتلاكها ملامح فرعونية ساحرة وقوام ممشوق كعارضات الازياء، مما ساعد في تصدر اسمها عناوين الصحف ومجلات الموضة العالمية.

وبدت تارا عماد بإطلالة صيفية لافته، حيث ارتدت توب مكشكش كشف عن نحافة خصرها ونسقت عليه جيب تنتمي لصيحة الهاي ويست بنفس القماشة ذا اللون اللبني الفاتح وتزينت كعادتها ببعض الإكسسوارات الصيفية الناعمة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت لم خصلات شعرها للوراء ذيل حصان مع الضغيرة الطويلة وبرع خبير التجميل شريف طانيوس في وضع لمسات هادئة من المكياج المرتكز على الألوان الطبيعة لتناسب لون بشرتها الخمرية مع لون النود في الشفاه.

تارا عماد

تارا عماد (11 مايو 1993 -) ممثلة وعارضة أزياء مصرية.

حياتها

ولدت في العاصمة المصرية القاهرة عام 1993 لأب مصري وأم يوغسلافية من مونتينيغرو. بدأت حياتها المهنية منذ سن مبكر، حيث ظهرت في عدة إعلانات منذ كان عمرها 4 سنوات ثم عملت كعارضة أزياء منذ كان عمرها 14 سنة، ثم شاركت ولها من العمر 17 سنة في مسابقة ملكة جمال العالم من المراهقات والتي أقيمت في البرازيل واستطاعت أن تعود لمصر بلقب ملكة جمال أفريقيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم للمراهقات عام 2010. بعد الثانوية العامة إنتسبت إلى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالإضافة إلى متابعتها لـ«ورشات تمثيل» سواءً مع الفنان أحمد كمال أو أون لاين مع مؤسسات أمريكية. أول أعمالها الفنية كان في مسلسل الجامعة مع مجموعة من الممثلين الشباب وإخراج هاني خليفة عام 2011، وفي عام 2012 شاركت في مسلسل زي الورد من إخراج سعد هنداوي، اما في عام 2014 شاركت في مسلسل صاحب السعادة من بطولة عادل إمام وعدد من الممثلين الكبار واخراج رامي إمام.