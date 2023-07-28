الشباب والرياضة تُحكم برنامج دعم المبادرات الشبابية بمشروع EOSD

حكمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، والإدارة المركزية لتمكين الشباب ، بتمويل من الحكومة الألمانية وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، المرحلة الأخيرة من برنامج دعم المبادرات الشبابية في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD ،بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة .

واختيرت أسماء الـ 12 مبادرة متأهلة للمنافسة ( Heyspecial ، ام المستقبل ، مكانك موجود ، احنا هنا ، أوصفلي ، خليها في الصورة ، جمالنا في اختلافنا ، معًا ، ابطال الديجيتال ، الــ " بينا شباب " ، زهور عفية ، سندها حياة ) .

وضمت لجنة التحكيم كلا من :" الأستاذة ايمان عبدالجابر - رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الأستاذة منال جمال - رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، راندا البيطار - مدير عام برلماني الطلائع والشباب ، جيهان رشوان -مدير عام ريادة الاعمال والمشروعات الناشئة ، ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ، عدداً من رواد الأعمال والخبراء والمختصين.

ويستهدف برنامج دعم المبادرات الشبابية توفير فرصة للشباب الذين شاركوا بأنشطة بناء القدرات والمهارات ، لتطوير وتنفيذ مبادرة شبابية صغيرة الحجم قائمة على نشاط بعينه مبني على فكرة أو أكثر مستوحاة من الأنشطة التي قاموا بالمشاركة فيها، وكذا تشجيع الشباب على التحلي بروح المبادرة وتطوير أفكار ومشروعات ومبادرات مجتمعية تحدث تأثيراً إيجابياً ملموساً ومستداماً .

ويسعي برنامج دعم المبادرات الشبابية إلى تقديم الدعم الفني والمالي وفرصة للتشبيك بين الشباب لتطوير أفكار مبتكرة (سواء فنية، تكنولوجيا، مبنية على دعم المجتمع)، وربطها بالقضايا المجتمعية الحالية، حيث يتم توفير برنامج شامل لتطوير الأفكار باستخدام منهجية التفكير التصميمى (Design thinking)، وبحسب اختيار الشباب سيتم ربطها بصورة عملية بواحده أو أكثر من القضايا المجتمعية المعنى بها المشروع سواء "المساواة في النوع الاجتماعي، دمج الأشخاص ذوى الإعاقة، قضايا السكان والصحة الانجابية"، وسوف يتم تقديم منحة مالية للشباب لتنفيذ أفكار مبادراتهم.

يذكر أن البرنامج يعمل علي تقديم فرص التشبيك من خلال توفير مساحات زمنية للشباب للتشبيك مع مختلف الفاعلين بالمجال، وكذا يُعد البرنامج فرصة للعمل مع حاضنة أعمال بنهاية دورة تنفيذ المبادرات وتقييم كل مبادرة خلال فترة البرنامج، وسيتم تقديم فرصة للعمل مع حاضنة أعمال لتطوير الأفكار والتوسع للمبادرات المتميزة.