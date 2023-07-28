كاهن كنيسة مار جرجس يصف حرق المصحف بالعمل الإجرامي.. فيديو

أكد القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مار جرجس بالمطرية، أن حرق المصحف هو عمل إجرامي، نرفضه، ونحن نحترم مشاعر الأخوة المسلمين، ونرفض أي تجاوز يحدث من بعض الاشخاص.

وأضاف، أن الإيمان المسيحي يعلمنا بقبول الأخر، ومبارك الأخر، احترام جميع الاديان، وكل فكر، لافتًا إلى أنه ليس من المنطق أن نقول أن حرق المصحف، يتم تحت شعار الحرية، فهذا أمر غير مقبول، وأن الحرية لا تعني الفوضى.

وأشار إلى أن الدين لله، و العالم للجميع، وأن الجميع عليهم أن الله هو من يقبل العبادات، وأن كل إنسان عليه أن يحترم عقيدة الأخر.

فيما علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على قيام البعض بحرق المصحف الشريف، وأكد أن الله نبه في القرآن الكريم عن التصرفات المسيئة، التي تصدر من أشخاص لديهم حقد بقلوبهم، فالله قال "وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه في كل زمان يظهر ضعاف العقول، الذين لا يجدون ملجأ إلا إهانة الآخرين، وأن من يقوم بحرق المصحف هم ضعاف.

ولفت إلى أنه يجب التفرقة بين القرآن الكريم الذي هو كلام الله، والذي نزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمصحف، وهو الأوراق التي بها القرآن الكريم.

وأشار إلى أن القرآن الكريم أوراق مقدسة لأنها تحتوي على كلام الله، ولكن اعتداء هؤلاء الجهلاء هم يحرقون أوراقًا، لا يحرقون الدستور الإسلامي الذي نزل من عند الله، موجهًا رسالة للعالم قائلا : "يجب وضع تدابير عقابية، لمن يسئ لـ المقدسات الدينية".

طبع مليار نسخة

فيما علق الشيخ محمود الإبيدي من علماء وزارة الأوقاف، على قيام شخص بحرق المصحف، قائلا :" قام به شخص من أجل الضرر فنفع"،ى منوهًا إلى أن بعد الواقعة الأخيرة من هذا الشخص الجاهل، أصبح هناك تجمع على كتاب الله، من جميع المسلمين بالعالم.

ولفت إلى أن دين الإسلام هو السلام، وجاء من الله السلام، ونزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يدعوا للسلام، ففعل هذا الشخص لا يؤثر على ما هو في قلوب المسلمين.

وأشار إلى أن القرآن الكريم نزل من أجل النور، وأنه سعيد بقيام شخص بالدعوة لطبع مليار نسخة مصحف على مستوى العالم. وأوضح أن القرآن الكريم محفوظ بعناية الله، والله قال :" إنا نحن نزلنا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لحافظون ".