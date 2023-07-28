حضري برياني الدجاج الشهي بخطوات سهلة وبسيطة

برياني الدجاج من أطيب طبخات برياني الشهية والمميزة لوجبة الغداء، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالمذاق اللذيذ.

برياني الدجاج



مقادير برياني الدجاج

- لتحضير الدجاج :

الزيت النباتي : نصف كوب

الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج ومهروس)

البصل الأحمر : 3 حبات (مقشر ومقطع جوانح ومقلي)

الدجاج : دجاجة (منظفة ومقطعة)

بهارات برياني : 2 ملعقة كبيرة

لبن زبادي : 5 ملاعق كبيرة

كزبرة خضراء : نصف كوب (طازجة ومفرومة)

النعناع : نصف كوب (طازج ومفروم)

ملح : ملعقة صغيرة

ماء ساخن : نصف كوب

البطاطس : 3 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات ومقلية)

- لتحضير الأرز :

أرز بسمتي : 2 كوب

ماء ساخن : حسب الحاجة

ملح : 2 ملعقة صغيرة

الزعفران : ملعقة صغيرة (منقوع بربع كوب ماء ساخن)

برياني الدجاج

طريقة التحضير

لتحضير الدجاج: في قدر على النار، قلبي الثوم والزنجبيل بالزيت النباتي، ثم أضيفي القليل من البصل الأحمر المقلي وقلبي.

ضعي قطع الدجاج وقلبيها مع المكونات السابقة في القدر.

أضيفي على الدجاج، بهارات البرياني، واللبن الزبادي، ورشة من الكزبرة، والنعناع، والملح، وصبي الماء الساخن، وغطي القدر واتركيه حتى ينضج. وقبل إستواء الدجاج نضيف مكعبات البطاطس المقلية.

لتحضير الأرز: ضعي الأرز البسمتي بقدر على النار، ثم صبي الماء الساخن، ونكهي بالملح، واتركيه حتى يستوي نصف استواء، ثم صفيه من الماء.

انشلي قطع الدجاج من القدر، وبإمكانك تركها أو وضعها بصينية الفرن وشويها.

أضيفي الأرز المصفى فوق قطع البطاطس بقدر الدجاج، ورشي القليل من الكزبرة والنعناع، والبصل الأحمر المقلي.

أضيفي صبغة الزعفران مع الماء الساخن، وغطي القدر مدة ربع ساعة إضافية حتى يكتمل استواءه.

زيني بالكزبرة المفرومة وما تبقى من البصل الأحمر المقلي، وممكن إضافة الفلفل الحار بحسب الرغبة.