بعد تصدره التريند.. من هو أشرف مصلحي وما هي تفاصيل مرضه ؟

احتل اسم الفنان أشرف مصلحي مؤشر البحث جوجل، بعد تصريحات زوجته المخرجة منال الصيفي، عندما تحدثت عن تأثير قطع الكهرباء على حالة زوجها الفنان أشرف مصيلحي، وعلى هذا الضوء تستعرض بوابة الوفد أبرز المعلومات عن الفنان أشرف مصيلحي.

تفاصيل الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

قالت المخرجة منال الصيفي زوجه الفنان أشرف مصيلحي، إن مصلحي أصيب منذ فترة بالتهاب حاد في الدم، جعله غير قادرعلى المشاركة في أعمال درامية جديدة منذ ستنان تقريبا.

واستكملت حديثها خلال تصريحات صحفية قائلة :" هو يعاني من مرض التهاب الدم وحالته ليست حرجة وفي نفس الوقت ليست جيدة، فهو ما يزال يتلقى العلاج في البيت ،ونحاول توفيرالرعاية الطبية اللازمة له، ويباشره حالته فريق طبي كامل.

المخرجة منال الصيفي و زوجها الفنان أشرف مصيلحي

من هو أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي من مواليد23 أبريل 1974 ممثل، تخرج من معهد السينما قسم إخراج ، يشغل حالياً منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية لراحل يوسف شاهين.

بدأ أشرف مصيلحي طريقه الفني في السينما المصرية من خلال مشاركته بمشهد في فيلم "الأبواب المغلقة" إخراج عاطف حتاته عام 2001، ثم فيلم "بونو بونو" مع النجمة نادية الجندي .

بعد ذلك شارك في عدد كبير من الأفلام منها :"أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18"، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي "رانديفو" عام 2001 و"سحر العيون" عام 2002، وإن كان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي "تيتو" مع أحمد السقا و"خالتي فرنسا" ، كما شارك في فيلم السفاح مع الفنان هاني سلامة ،و فيلم أول مرة تحب يا قلبي ، وسيد العطفي ، والجزيرة، العيال هربت.

أشرف مصيلحي

أما من الجانب الدارمي شارك أشرف مصلحي في أكثر من عمل درامي ومنهم ، عيون القلب ،قشطة وعسل ،نقطة ضعف ،بفعل فاعل ،نابليون والمحروسة ،أخت تريز،ابن موت ،نونة المأذونة، الهاربة 2 ،سمارة ،وادي الملوك ،بالشمع الأحمر ،بيت العيلة 2،الرحايا حجر القلوب، الباطنية، تاجر السعادة، في إيد أمينة ،قضية رأي عام ،عشتار،التغريبة الفلسطينية ،فريسكا ،الصياد ،كلبش 3،بلا دليل، كما شارك في مسلسل الطاووس .

شارك أيضا الفنان أشرف مصليحي في فيديو كليب "لو" للفنان محمد فؤاد.

حياته الشخصية

تزوج الفنان أشرف مصيلحي من المخرجة منال الصيفي ابنة المخرج المصري الراحل حسن الصيفي والممثلة الراحلة زهرة العلا.