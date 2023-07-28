إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بدمنهور

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الحسم ،في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بدمنهور ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة ، انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور - المحمودية.

وأسفر الحادث عن إصابة 5أشخاص وهم كل من وجنات ك . د - 45 سنة، و فاطمة . ر . أ - 48 سنة، و جميلة . د - 45 سنة، و ضحي ك. د - 46 سنة، وأميرة ر. ر. 20 سنة بكسور كدمات متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللاج اللازم.