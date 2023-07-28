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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بدمنهور

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الحسم ،في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بدمنهور ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق.

تلقي اللواء مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة ، حيث أكدت المعاينة ، انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور - المحمودية.

 وأسفر الحادث عن إصابة 5أشخاص وهم كل من وجنات ك . د - 45 سنة، و فاطمة . ر . أ - 48 سنة، و جميلة . د  - 45 سنة، و ضحي ك. د - 46 سنة، وأميرة  ر. ر. 20 سنة بكسور كدمات متفرقة بالجسم . 

وتم نقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللاج اللازم.

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