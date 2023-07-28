إنريكي يطالب بضم موهبة برشلونة إلي باريس سان جيرمان

بدأ الإسباني لويس إنركي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان في تحديد إحتياجته من اللاعبين لتدعيم صفوفه خلال الإنتقالات الصيفية الجارية، إستعدادا للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إنريكي، طالب إدارة نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع أحد لاعبي خط وسط برشلونة لتعزيز ذلك المركز.

ووفقًا لشبكة "psgcommunity" الفرنسية، فإن إنريكي طلب التعاقد مع إسم معين وهو الحصول علي خدمات بيدري من صفوف برشلونة.

ودرب لويس إنريكي بيدري خلال قيادته لمنتخب إسبانيا ويكن إنريكي الكثير من التقدير والاحترام والحب لـ بيدري، حيث سبق له أن قال: "لم أر أي شخص يلعب بمثل تلك الطريقة، في هذا العصر، سواء في بطولة أوروبا أو كاس العالم أو الألعاب الأولمبية، ولا حتى إنييستا، إنه شيء يتجاوز كل منطق".

وكشفت الشبكة أن هناك مفاوضات بين بيدري ومسؤولي باريس سان جيرمان، وتم إخطار برشلونة باهتمام بطل الدوري الفرنسي بلاعبهم صاحب الـ20 عامًا.