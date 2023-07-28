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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزير الرياضة يُثني على نتائج منتخب مصر للتايكوندو بالجائزة الكبرى والبطولة المفتوحة بالسنغال

بوابة الوفد الإلكترونية

أثني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج بعثة المنتخب المصري للتايكوندو، وذلك بعد تحقيق جني خطاب الميدالية البرونزية في فئة G1، وذلك خلال منافسات بطولة تحدي الجائزة الكبرى بالعاصمة السنغالية داكار.

 

كما أشاد الوزير علي تحقيق منتخب مصر الأول للتايكوندو بعد المشاركة فى بطولة السنغال المفتوحة للتايكوندو فئة الـ G2، تحقيقه 4 ميداليات متنوعة، منها ثلاث ميداليات فضية للاعب عبد الله عصام ومعتز بالله عاصم وتقى شعبان و ميدالية برونزية عن طريق اللاعبة ليلى شريف

 

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية؛ تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية.

 

يذكر أن الفائزين بالمركز الأول والثانى بكل وزن ببطولة تحدى الجائزة الكبرى سيتأهل مباشرةً للاشتراك ببطولة الجائزة الكبرى القادمة بباريس فئة G6 والمقرر اقامتها فى الفترة من 1-3 سبتمبر.

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